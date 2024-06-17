В Екатеринбурге стартовал второй этап опрессовок

Жителей Екатеринбурга предупреждают о старте второго этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. Опрессовки будут проводиться с 17 по 19 июня с 23.00 до 06.00 без ограничения горячего водоснабжения потребителей.

Как передает Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК), в случае отсутствия горячей воды жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП). В случае обнаружения на участках теплосетей течи воды и промоин грунта, необходимо сообщить о случившемся в Центральную диспетчерскую службу администрации города: 005 (222-3-005).

В ЕТК также напомнили, что на момент опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы отопления и вентиляции от обратных трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцы складов и подвальных помещений также должны быть внимательными и принять все меры, чтобы их имущество не было затоплено при возможных разрывах теплотрасс. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс.

"Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы", - добавили в компании.