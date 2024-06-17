В Лангепасе произошел крупный пожар. Есть погибший

В Лангепасе произошел крупный пожар в дачном доме в СОНТ "Дорожник", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО - Югре.

Огонь уничтожил несколько дачных объектов и автомобилей.

Сообщение о пожаре поступило 16 июня, в 22.16.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение дачного дома на площади 100 квадратных метров. В ходе разведки выявлено, что огонь распространился и на соседние участки. Пожар локализовали в 23.26, в 23.48 он был потушен.

На пожаре погиб человек, личность устанавливается. В результате пожара уничтожены гараж, баня с пристроем, хозяйственная постройка, два легковых автомобиля, повреждена баня и дачный дом. Площадь пожара составила 272 "квадрата". К тушению пожара привлекались девять единиц техники и 23 человека, в том числе от МЧС России пять единиц техники и 14 человек личного состава.