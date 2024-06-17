Ватикан снова предложил стать посредником при обмене пленными между Россией и Украиной

Ватикан готов помочь в качестве посредника в обмене пленными между Россией и Украиной и постоянно находится в контакте с Москвой и Киевом. Об этом на конференции по Украине в Швейцарии заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Он напомнил, что Ватикан в качестве наблюдателя участвует в работе западной коалиции по "репатриации украинских детей из России". Однако в основе этой неформальной организации лежит тезис о том, что Россия якобы насильно вывезла украинских детей. Вероятно, имеется в виду эвакуация всех желающих семей из зоны боевых действий. Эту тему постоянно педалирует Зеленский.

Что касается обмена военнопленными, то президент РФ Владимир Путин недавно сообщил, что у украинских боевиков в плену 1348 российских солдат и офицеров, а в России находятся 6465 боевиков - в пять раз больше. В этом смысле обмен всех на всех, как хочет Зеленский, явно в пользу режима последнего.

Паролин отметил, что состояние военнопленных далеко от выполнения норм Женевской конвенции по их содержанию и что существуют трудности в создании вместе с Международным комитетом Красного Креста такой комиссии, которая могла бы оценить положение военнопленных, нуждающихся в медицинской помощи.

Интересно, что итоговую декларацию конференции подписали 80 стран из 91, но среди 11 отказавшихся числится и Ватикан.

Характерно также, что Ватикан предлагает свои посреднические услуги по обмену пленными, но "не замечает" гонений на Церковь на Украине.