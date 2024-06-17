ЦБ отозвал лицензию у Автоградбанка

Центробанк отозвал лицензию у АО "Автоградбанк" (Набережные Челны, Татарстан). По величине активов он был 218-ым в банковской системе России.

Причина отзывал лицензии – нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и требований в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денег в теневой оборот.

АО "Автоградбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).