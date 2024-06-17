17 Июня 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

"Большая российская энциклопедия" под угрозой закрытия: власти отказались ее финансировать

Редакция портала "Большая российская энциклопедия" (БРЭ) обратилась ко всем своим пользователям. Она заявила о том, что власти отказались финансировать его работу, хотя официально БРЭ не была закрыта ни учредителем — Правительством РФ, ни куратором — Минцифры.

При этом власти, не выделяя ни копейки, ежемесячно требуют отчета о проделанной работе. В то время как коллектив уже пять месяцев работает без выплаты заработной платы, а авторы и эксперты без получения гонораров. Но даже в этих условиях в 2024 году были подготовлены и опубликованы более 6 тыс. статей.

Однако партнеры БРЭ, обеспечивающие размещение портала в интернете, работу облачных сервисов и т.п., не могут бесконечно ждать. Они постоянно переносили сроки оплаты, но их терпение подошло к концу, и с сегодняшнего дня портал БРЭ может стать недоступным.

"Мы работаем и надеемся, что здравый смысл возобладает над бюрократическими препонами, и Правительство Российской Федерации все же решит эту проблему и не оставит миллионы наших сограждан без источника достоверного знания... Мы верим, что эта катастрофическая ошибка, допущенная при формировании бюджета на 2024 и последующие годы, будет исправлена, что наш портал и уникальный программный комплекс по подготовке статей восстановятся, а все гонорары и зарплаты будут выплачены. Мы надеемся, что решение будет принято в ближайшее время и нам удастся сохранить созданный с огромными усилиями высокопрофессиональные редакционный и авторский коллективы", - говорится в обращении.

Пока что портал работает. Он содержит более 100 тысяч верифицированных статей, написанных высококвалифицированными учеными и экспертами, а число обращений к энциклопедии достигает 1 млн в неделю.

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин высказался за создание аналога американской "Википедии", которая не искажала бы информацию. Им стала БРЭ, которая была зарегистрирована в 2020 году, а с 15 ноября 2022 года появилась в свободном доступе.

Закрытие БРЭ и всего массива знаний будет серьезным ударом по всему русскоязычному информационному пространству, уверены в редакции БРЭ.

Официальных комментариев по прекращению финансирования БРЭ со стороны властей не было.

Теги: энциклопедия, интернет, финансирование


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