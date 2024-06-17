17 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night

Новыми хедлайнерами Ural Music Night станут Mary Gu и группа Драгни

В Екатеринбург едут исполнители хитов "Не влюбляйся" - Mary Gu и "Минус на минус" - группа Драгни. Именно они стали новыми хедлайнерами Ural Music Night и артистами, которые выступят на цене "Екатеринбург Арены" (сектор D).

Как сообщили Накануне.RU организаторы фестиваля, сцену помог организовать единственный на Урале фестиваль гик-культуры "ГикКон". Титульный партнер сцены - главный медиафутбольный клуб Урала "СиндЕкат", который организует для всех зрителей розыгрыш подарков и мерча.

"Mary Gu - одна из самых ярких поп-артисток последних лет. Искренность, трогательная лирика, берущие за душу мелодии - главные особенности творчества Mary Gu, а свой жанр артистка описывает как "лиричный думающий поп". Среди ее больших хитов - "Не влюбляйся", "Дисней", "Косички" и другие", - рассказывают организаторы фестиваля.

Mary Gu(2024)|Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night

Помимо этого, Mary Gu выступила куратором 5 сезона проекта поддержки молодых музыкантов VK Музыка Трамплин. Его победители также выйдут на сцену ГикКон Stage:

  • Васса Железнова - проникновенный и неторопливый инди-фолк, ищущий путь от народности в современность. В феврале 2022 года артистка стала победителем фестиваля New/Open Showcase. Победительница 4 сезона проекта VK Музыка Трамплин, выпустившая фит "Больше чем все" с куратором сезона Бастой.
  • Миша Хорев - самобытный артист, обладающий выраженной харизмой и необычным творческим подходом. Мелодичные треки, медовый голос и ностальгические мотивы. Победитель первого сезона проекта VK Музыка Трамплин, выпустивший фит "Не ошибаются" с куратором сезона Elman.

Вторым хедлайнером стала группа Драгни во главе с Сергеем Драгни - участником шоу "Квартирник у Маргулиса". В 2018 году он выпустил экспериментальный альбом "30 часов", запись которого длилась 30 часов, а в апреле 2024 года презентовал альбом "Было больно", песни из которого заняли верхние строчки во всей медиатеке артиста. Группа полюбилась слушателям светлым роком и простыми, честными текстами, среди которых "Минус на минус", "Пластинка", "Костер", "Кометы" и многие другие.

Драгни(2024)|Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night

Присоединятся к артистам и другие талантливые молодые музыканты, которые ярко заявляют о себе в музыкальной среде:

  • прыгательный, атмосферный поп-панк с въедливыми припевами - екатеринбургская группа pinkglasses;
  • три исполнительницы из Красноярска с чувственно-эмоциональными текстами про отношения и громким поп-рок саундом - группа "Мой Папа Пианист";
  • молодая и талантливая певица из Екатеринбурга Маша Хмелева;
  • артист, сонграйтер, музыкальный блогер из Санкт-Петербурга "какОска";
  • исполнитель, сонграйтер и продюсер из Казани, создающий качественный русскоязычный поп, - Паша Руденко;
  • открытие 2023 года по версии многих критиков и музыкальных изданий - саратовская группа Beautiful Boys;
  • аккуратный инди-поп под началом юной Сони из Екатеринбурга - группа "внимание брусника!";
  • эмоциональный автор из Москвы, сочиняющий и исполняющий поп-музыку с яркими элементами фанка и соула, - UNTONE CHERNOV.

Точное расписание сцены Мотив Stage станет известно позже. Следить за новостями можно в официальном сообществе Ural Music Night ВКонтакте и Telegram-канале проекта.

Напомним, ранее были объявлены хедлайнеры площадки World Music "Изумрудный город". Ими стали группа ИзумRUд, а также Добрыня Сатин совместно с группой New Asia. Еще одним ярким представителем международной музыки станет грузинская певица Меги Гогитидзе.

Теги: Екатеринбург, Ural Music Night,  Mary Gu, Драгни, ГикКон, хедлайнер


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