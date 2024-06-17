Шесть беспилотников уничтожены за ночь над тремя регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили шесть беспилотников над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, один БПЛА сбит над территорией Белгородской области, два беспилотника - над территорией Воронежской области, еще три - над территорией Липецкой области.

Кроме того, 16 июня около 22.00 мск украинский беспилотник уничтожен над территорией Краснодарского края.

В Воронежской и Липецкой областях объявляли опасность атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.