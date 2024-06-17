28 ударов ножами и один вилкой. В Серове уральца будут судить за убийство пожилой матери

В Серове суд рассмотрит дело уральца 1982 г.р., обвиняемого в убийстве своей пожилой матери.

По версии следствия, убийство произошло 10 апреля текущего года, когда мужчина, будучи пьяным, приехал в поселок Вятчино, чтобы покормить свою престарелую мать. Пенсионерка проживала одна. В какой-то момент между ними возникла ссора, после чего уралец взял два ножа и вилку и нанес матери не менее 28 ударов ножами в голову, шею, туловище, нижние и верхние конечности, а также не менее одного удара вилкой в шею.

В результате полученных травм и массивной кровопотери женщина скончалась на месте происшествия. Обвиняемый сам позвонил супруге и попросил, чтобы та вызвала полицию. В отшении уральца возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку).

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что в момент совершения преступления мужчина осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Погибшая в отношении своего сына ранее была лишена родительских прав, он воспитывался в детском доме, но во взрослом возрасте осуществлял за ней уход", - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.