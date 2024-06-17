Shot: Флаг ИГ* захватчикам СИЗО могли передать под видом полотенец

Террористам из СИЗО в Ростове-на-Дону, захватившим заложников, предположительно, передали флаг "Исламского государства"* и повязки на головы под видом полотенец, сообщает SHOT.

Сейчас выясняется, кто мог передать такие посылки в СИЗО. Как сообщалось, ведутся обыски у родственников ликвидированных преступников. Оперативники работают в Ингушетии, откуда родом трое из шести злоумышленников.

По данным источника телеграм-канала, ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они забрали у других заключенных.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила об окончании операции по освобождению заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники были ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены.

* ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация