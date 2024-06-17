17 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Верховный суд признал незаконным 8-месячный арест Мамедова, обвиняемого в пожаре в Сосьве

Верховный Суд признал незаконным 8-месячное нахождение в СИЗО Газанфара Мамедова, которого обвиняют в пожаре в Сосьве. Об этом Накануне.RU сообщил адвокат Алексей Зорин.

Напомним, что Мамедов является управляющим пилорамы, с которой, как предполагало следствие, весной 2023 года и начался пожар, уничтоживший половину села. Несмотря на это, пострадавшие встали на защиту обвиняемого, утверждая, что знают его семью много лет, и настаивали на освобождении из СИЗО. Они также обращали внимание на то, что других обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. В феврале 2024 года Свердловский областной суд изменил меру пресечения Мамедову на запрет определенных действий.

Пожар в Сосьве(2023)|Фото: пресс-служба уральского управления Росгвардии

Как сообщил адвокат, теперь Верховный суд России признал незаконным продление стражи для Мамедова с 20 июня 2023 года и передал данный вопрос на рассмотрение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, который отменил все судебные решения, связанные с продлением срока содержания Мамедова под стражей.

Таким образом, Газанфар Мамедов незаконно пробыл под стражей 8 месяцев - с июня 2023 по февраль 2024 года.

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

Напомним, ранее защита Мамедова рассказала Накануне.RU, откуда именно мог прийти огонь во время пожара в уральской Сосьве.

Теги: Мамедов, Сосьва, Верховный суд, СИЗО, арест


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