НАТО приведет в боеготовность свой ядерный арсенал

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что входящие в это объединение страны заговорили о приведении ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.

Читайте также: Путин изложил свой мирный план по Украине

Альянс должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Такое мнение Столтенберга, высказанное в разговоре с британским изданием Telegraph, приводит РИА Новости.

В конце мая 2024 г. первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил о том, что страны НАТО проводят вблизи России учения, во время которых отрабатывают ядерный удар по российский территории. Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, считает Кулишов.