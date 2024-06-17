17 Июня 2024
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Фото: Thomas Peter / Reuters

"Авито Работа": молодым екатеринбуржцам на стажировке платят в среднем около 37 тысяч рублей в месяц

Для многих молодых людей стажировка становится способом устроиться в штат компании мечты. "Авито Работа" опросила 2 000 молодых российских специалистов 18-25 лет, чтобы узнать об их опыте прохождения стажировок и зарплатных ожиданиях. Данные опроса показали, что большинство (67%) екатеринбуржцев хотя бы раз проходили стажировку. Также аналитики выяснили, что в среднем екатеринбургская молодежь 18-25 лет считает оптимальной оплату стажировки размером в 38 484 рублей в месяц. Эта сумма немногим выше средней фактической оплаты последней стажировки респондентов, которая составила 37 175 рублей в месяц.

38% екатеринбургской молодежи проходили стажировку несколько раз, а 30% — лишь однажды. Среди молодых екатеринбуржцев, проходивших стажировку, девушек (63%) оказалось больше, чем молодых людей (55%). Молодые люди, живущие в Москве и других миллионниках, чаще других сообщали о том, что у них был опыт стажировок — среди москвичей этот ответ выбрали 68% респондентов, а в других городах-миллионниках, не считая Санкт-Петербурга, таких было 67%.

При этом самые популярные сферы деятельности компаний, в которых решают пройти стажировку молодые екатеринбуржцы, — это транспорт и логистика (25%), туризм и гостиничный бизнес (13%), строительство и недвижимость (6%), а также финансы и бухгалтерия (6%).

Что касается оплаты труда стажера, большинство екатеринбуржцев в возрасте 18-25 лет считают подходящей сумму до 30 000 рублей в месяц. Так, 19% опрошенных согласились бы пройти стажировку с оплатой до 20 000 рублей в месяц. 31% считают приемлемым получать на стажировке от 20 001 до 30 000 рублей в месяц, 25% молодых екатеринбуржцев хотели бы получать от 30 001 до 40 000 рублей в месяц.

"Спрос работодателей на кандидатов без опыта год от году растет. Так, по стране весной 2024 года количество предложений о работе для соискателей без опыта выросло в 2,3 раза за год, а средние зарплатные предложения — на 21%. Весной текущего года кандидаты без опыта могли рассчитывать в среднем на 54 388 рублей в месяц. Несмотря на то, что малому и среднему бизнесу может быть финансово тяжело полноценно обучать кандидата, компаниям все же выгодно вкладываться в стажеров — они могут стать сильным кадровым резервом", — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в "Авито".

19% молодых специалистов отмечали, что на их последней стажировке им платили сумму до или равную 20 000 рублям в месяц. Почти каждый пятый (31%) екатеринбуржец от 18 до 25 лет получал от 20 001 до 30 000 рублей в месяц. 25% респондентов на их последней стажировке платили от 30 001 до 40 000 рублей в месяц. От 50 001 до 70 000 рублей на стажировке получали 12% опрошенных. 12% получали в качестве стажера от 70 001 до 100 000 рублей в месяц.

Теги: Авито Работа, стажировка


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