Опрос: половина россиян готовы переехать ради работы

Россиян спросили, готовы ли они переехать в другой город России, если им предложат там работу.

Согласно исследованию сервиса HeadHunter совместно с компанией "Сибур", более половины респондентов ответили "да", а причем каждый второй участник опроса заявил, что согласен был бы покинуть навсегда свой родной регион.

К перемене мест склонны молодые люди в возрасте 25–34 года – 54% из них готовы к переезду и частым командировкам. Желание поменять место жительства ради работы чаще высказывают специалисты из сферы строительства и жилья (61%) и из сервисного обслуживания (60%).

Легче относятся к идее переезда управленцы высшего и среднего звена (76%).

В реальности находится много причин, чтобы не переезжать, говорится в исследовании, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что россияне стали пессимистичнее настроены на успешное трудоустройство.