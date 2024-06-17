Истекшие срочные договоры беременным продлят до трехлетия ребенка

Россиянок, чей срочный трудовой договор истек во время беременности, планируется уравнять с теми, чьи соглашения являются бессрочными.

Об этом говорится в проекте закона депутатов от "Справедливой России". Его планируется внести на рассмотрение Госдумы в ближайшие дни. В настоящее время при рождении ребенка увольнение женщин с истекшим срочным договором происходит в день окончания декретного отпуска, и им положено минимальное пособие.

Законодатели предлагают продлить для таких матерей срок действия договора до достижения ребенком возраста трех лет (а для матери ребенка-инвалида или инвалида с детства — до 18). Также из документа следует, что разорвать срочный договор с одинокой женщиной будет нельзя, пока ребенку не исполнится 14 лет. Эксперты указала на хорошие перспективы данных поправок, так как они соответствуют политике государства по поддержке людей с детьми, сообщают "Известия".