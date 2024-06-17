Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Старомайорского в ДНР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в телеграммах поздравил военнослужащих с освобождением Старомайорского в ДНР.

Как заявили в военном ведомстве, в ходе проведения специальной военной операции 394-й мотострелковый полк успешно выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. Из телеграммы следует, что противник понес существенные потери и обратился в бегство.

За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащий полка удостоен звания Героя России, еще 1,8 тыс. - государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Также Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го танкового полка с освобождением населенного пункта Старомайорское ДНР. Свыше 750 военнослужащих полка удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Министр поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству, воинскому долгу и присяге, выразил уверенность.

Ранее Белоусов заявил, что ВСУ отступили на 8-9 километров на важных участках в Харьковской области.