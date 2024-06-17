На Украине признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта

Присутствие представителей России за столом переговоров необходимо для завершения конфликта вокруг Украины.

Как заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции в Швейцарии, для урегулирования конфликта "нужны обе стороны". "Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией", - заявил дипломат.

Глава МИД также указал на различие взглядов Запада и глобального Юга на пути завершения конфликта. "Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров", - отметил Кулеба.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, чем полезна для России швейцарская "мирная конференция". По мнению политика, "польза будет тройная".