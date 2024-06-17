Власти могут ужесточить условия перепродажи ввезенных авто

Министерство внутренних дел России разработало новое требование для регистрации автомобилей, ввезенных в страну, при их перепродаже на внутреннем рынке.

Об этом говорится в новых поправках к рассматриваемым в Госдуме изменениям в закон о государственной регистрации транспортных средств. Согласно им, если ввезенный для личного пользования автомобиль будет продан в течение года, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по повышенному тарифу (коммерческому). Новые поправки поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности.

Для льготного тарифа автомобиль должен находиться в собственности физлица не менее 12 месяцев. Как заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, предлагаемые изменения закрепят в законодательстве обязанность уплаты утильсбора в полном объеме — по ставкам, предусмотренным для импортера-юрлица, сообщают "Известия".

В России необходимо ввести долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора, заявил ранее вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак