17 Июня 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Страхование вкладов увеличат до 2,8 млн рублей

Власти договорились увеличить страхование средств на банковских депозитах, которые открываются на срок от трех лет, до 2,8 млн руб.

Как сообщил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, механизм может заработать в 2025 году. В крупнейших банках позитивно оценили инициативу.

В апрельском докладе повышение страхования средств на долгосрочных депозитах уже поддержал Центробанк РФ, однако тогда предлагали установить порог в 2 млн руб. Изменения призваны привлечь в экономику длинные деньги.

Как заявила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, такая мера — хороший способ увеличить привлекательность долгосрочных сбережений. По ее мнению, такое нововведение также позитивно для балансов банков, поскольку депозиты от трех лет — это источник длинных пассивов.

Предложение также поддерживают в АСВ. Там заявили, что с начала 2024 года наблюдается незначительное снижение объема средств на длинных вкладах (свыше трех лет). На 1 апреля показатель составил 1,15 трлн рублей, а доля таких депозитов достигла 2,4% от всех средств физлиц, сообщают "Известия".

В текущем году граждане России стали существенно больше сберегать в рублях. Согласно исследованию "Сбера", 77% опрошенных предпочли бы для вложений рублевые инструменты, тогда как год назад таковых было 61,4%.

Теги: банковские вклады, депозиты


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