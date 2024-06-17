В СПЧ заявили о нехватке сотрудников в ростовском СИЗО, где захватили заложников

Следственный изолятор в Ростове-на-Дону, в котором 16 июня произошел захват заложников, недоукомплектован сотрудниками ФСИН на 30%.

Как сообщил член Совета по правам человека при президенте РФ Алексей Мельников, количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Он назвал это огромной "цифрой", сообщает ТАСС.

Мельников также указал, что СИЗО переполнено. Перелимит составляет от 200 до 400 человек.