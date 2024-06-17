Депутаты предложили не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище

Случаи, когда злоумышленник проникает в жилище, не должны считаться превышением самообороны.

С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 17 июня он внесет на рассмотрение Думы соответствующий проект закона. Согласно документу, действия лица, направленные на защиту от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом лиц, а также в случае непосредственной угрозы применения такого насилия не должны считаться превышением самообороны.

Законодатель указал, что "поправки вносятся с учетом происходящего в стране и мире, с учетом тех угроз, которые есть от иностранцев-мигрантов, да и в общем, это вопрос в целом допустимости пределов самообороны".

Нилов считает, что "человек, который защищается, не должен думать, с какой силой действовать, имеет ли он право пользоваться специальными навыками, которыми он обладает. "Любыми способами человек должен иметь право обороняться", - подчеркнул парламентарий.