Стало известно о перегруженности ростовского СИЗО, где заключенные захватили заложников

Перелимит в СИЗО в Ростове-на-Дону, где несколько преступников захватили заложников, составляет от 200 до 400 человек.

Как заявил член СПЧ РФ Алексей Мельников, для среднестатистического СИЗО перелимит вполне привычное явление. "У меня ощущение, что не осталось тех, кто не говорит о необходимости разгружать изоляторы, чаще избирать альтернативные содержанию под стражей меры пресечения", - сказал он.

По словам правозащитника, в данном вопросе есть прогресс, но он совсем не ощутим. "Я понимаю — ряд категорий граждан безальтернативно должны помещаться в СИЗО, но зачем туда сажать, условно говоря, "ненасильственных"? Нанес измеримый ущерб, ну дайте ему меру в виде залога! Зачем годами продлевать следствие и суды? Не можете за положенный срок доказать причастность к преступлению — отпускайте", - указал Мельников.

Тем временем, в ростовском СИЗО №1, где захватили заложников, идут обыски.