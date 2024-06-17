17 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Одобрены новые рекомендации по проведению абортов

Министерство здравоохранения России одобрило новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта.

Они содержат информацию для пациентов о проведении УЗИ, в ходе которого женщина увидит плод и услышит его сердцебиение. В рекомендациях ведомства отмечается, что аборт является небезопасной процедурой с риском различных осложнений, среди которых бесплодие, хронические воспалительные процессы, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы и нервно-психических расстройств.

Если женщина решилась на медикаментозный аборт, но изменила решение при приеме первых таблеток, ей нужно обратиться к врачу, который выполнит УЗИ и при наличии сердцебиения у плода назначит лечение, направленное на сохранение беременности. Минздрав отмечает, что пациентка должна знать, что таблетки могут оказать негативное воздействие на здоровье будущего ребенка.

Там указано, что еще до выполнения медицинского аборта пациентке будут даны рекомендации по контрацепции, которая назначается сразу после выполнения аборта, сообщает РИА "Новости".

Ранее ученые из Института демографических исследований ФНИСЦ РАН составили "портрет" женщин, которые чаще всего делают аборты в России. Они провели экспертные интервью с представителями НКО и сотрудниками медорганизаций, занимающимися так называемым доабортным консультированием. Женщина, желающая сделать аборт, попадает сначала к ним.

Теги: Минздрав, аборт


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Ранее 21.03.2024 14:53 Мск Составлен портрет россиянки, решившей сделать аборт

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