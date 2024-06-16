Меладзе заметили на Рублевке

Певца Валерия Меладзе заметили мирно обедавшим в заведении на Рублевке.

Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 млн руб., пишет Mash.

Напомним, концерты Меладзе в России отменяют, но певец активно выступает за рубежом. В начале января сенатор Елена Афанасьева предложила лишить гражданства певца. В Госдуме призвали лишить Меладзе всех званий. Перед этим он произнес со сцены лозунг украинских националистов во время выступления в Дубае. Сам артист, комментируя свой поступок, заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо и "готов отдать все силы", чтобы "между близкими народами установилось согласие". Прокуратура Москвы по заданию коллег из Генеральной прокуратуры проверит деятельность певца Валерия Меладзе. Причиной стало возможное финансирование им вооруженных сил Украины (ВСУ).