Идут обыски в ростовском СИЗО, где захватывали заложников

В ростовском СИЗО №1, где сегодня захватили заложников, идут обыски.

"Идет поиск запрещенных предметов у заключенных", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила об окончании операции по освобождению заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - сообщает ФСИН.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем telegram-канале, что с самого утра получал регулярные оперативные доклады о ситуации в СИЗО-1, был на постоянной связи с силовиками.

"Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность", - написал Голубев.