Титов стал спецпредставителем Путина

Бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями в целях устойчивого развития. Это последний государственный пост Анатолия Чубайса.

Указ президента России Владимира Путина, который утвердил Титова в новой должности, опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Титов сложил с себя полномочия уполномоченного по правам предпринимателей два года назад, но де-факто продолжал выступать с позиций омбудсмена. Закон не позволял ему быть уполномоченным дальше (Титов занимал пост с 2012 г). Чубайс занимал пост спецпредставителя два года – после того, как покинул "Роснано".