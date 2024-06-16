Несколько стран отказались подписать итоговую декларацию конференции по Украине

Семь стран отказались подписать итоговую декларацию конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии.

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Эти страны – Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ, пишет РИА Новости.

Конференция по Украине проходит 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИД РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.