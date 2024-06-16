Глава Ингушетии осудил захвативших заложников в ростовском СИЗО

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов высказался о ситуации в ростовском СИЗО-1, где произошел захват заложников. Он сообщил, что среди заключенных Ростовского СИЗО, участвовавших в этих беспорядках, - четверо уроженцев Ингушетии, которые были осуждены за терроризм и приговорены к 18 годам лишения свободы.

"Несмотря на суровый приговор у них был шанс отбыть свой срок и вернуться к мирной жизни", - пишет Калиматов в своем telegram-канале.

Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам.

"Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе. В очередной раз хочу призвать нашу молодежь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы", - пишет Калиматов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем telegram-канале, что с самого утра получал регулярные оперативные доклады о ситуации в СИЗО-1, был на постоянной связи с силовиками.

"Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность", - написал Голубев.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила об окончании операции по освобождению заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - сообщает ФСИН.