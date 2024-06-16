В Свердловской области прошел XI фестиваль EverJazz

В Свердловской области на базе отдыха Иволга прошел XI фестиваль, устроенный джазовым клубом EverJazz. Особенностью проведения стало этно-джазовое направление – на отдельной сцене гости фестиваля смогли услышать, как джаз соединился с русскими, армянскими, индийскими и башкирскими мотивами.

База отдыха расположена рядом с селом Кадниково, что в нескольких десятках километров от Екатеринбурга. Среди выступавших были оркестр Alpha&Co, квартет Аркадия Шилклопера, трио Гайворонский – Кондаков – Волков. Выступления музыкантов начались в 14.00, окончились к 23.00.

Добраться до места проведения фестиваля можно было как на личном автомобиле, так и на предоставленных организаторами автобусах. Судя по тому, что несколько таких автобусом уехали полными, и учитывая, что много машин стояло вблизи "Иволги", фестиваль посетили сотни слушателей.