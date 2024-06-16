На Среднем Урале опровергли информацию о десятках отравившихся в тепличном хозяйстве

Руководство АО "Тепличное" высказалось об отравлении, которое случилось в одном из тепличных хозяйств Свердловской области, расположенном в поселке Садовый.

По данным минздрава Свердловской области, отравление произошло из-за удобрений, пострадали 10 человек. В "Тепличном" Накануне.RU сообщили, что в реальности пострадала одна сотрудница, а отравление "вообще под вопросом".

"Информация о десятках пострадавших, распространяемая некоторыми telegram-каналами и СМИ, не соответствует действительности. Амбулаторная медицинская помощь понадобилась только одному человеку. О причинах ухудшения ее самочувствия можно будет с уверенностью говорить только после проведения медицинских анализов", - рассказали в компании.