В Казани на 16 часов задержан вылет самолета в Анталью

В Казани на 16 часов задержан вылет самолета в турецкую Анталью. Речь идет о рейсе № 8772 авиакомпании Corendon Airlines.

Вылет отложен с 12:40 16 июня до 4:15 17 июня из-за позднего прибытия самолета из другого рейса.

На рейс зарегистрированы 154 пассажира. Авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в гостинице на время ожидания вылета, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.