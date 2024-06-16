У родных захватчиков заложников в СИЗО проходят обыски

После окончания операции по освобождению заложников, захваченных в СИЗО Ростова-на-Дону, начались обыски проходят у родственников захватчиков. Оперативники работают в Ингушетии, откуда родом трое из шести злоумышленников.

Несколько лет назад они переехали в Карачаево-Черкесию. Сняли квартиру и готовили теракт в здании Верховного суда в Черкесске по наводке запрещённого ИГИЛ. В апреле 2022 г. их задержали на выходе из дома, пишет telegram-канал Mash.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила об окончании операции по освобождению заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - сообщает ФСИН.