В Ростове-на-Дону освобождены захваченные в СИЗО заложники, злоумышленники ликвидированы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила об окончании операции по освобождению заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", - сообщает ФСИН.

Ранее из-за захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело. Его завели по статье "Захват заложника" (206 УК РФ).