Началось расследование обстоятельств захвата заложников в ростовском СИЗО

По факту захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.

Дело завели по статье "Захват заложника" (206 УК РФ), сообщает СКР.

Совсем недавно, 10 июня, в официальной группе "ВКонтакте" управления ФСИН по Ростовской области появилась запись о том, как именно охраняют тот самый СИЗО-1, в котором сегодня захватили заложников.

"Сотрудники службы охраны отвечают за изоляцию обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в следственном изоляторе. Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом. Они должны быть готовы к стрессовым ситуациям и нагрузкам, обладать хорошими интеллектуальными и физическими способностями. Самое важное – они должны быть бдительными и неподкупными", - говорится в записи.

Заместитель начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области подполковник внутренней службы Джамал Набиев отметил, что "уверен в своем коллективе, поэтому не без гордости демонстрирует заслуженные награды за достигнутые высокие показатели служебной деятельности".