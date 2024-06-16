Под Екатеринбургом 10 человек отравились йодно-борным соединением

Вблизи Екатеринбурга, в тепличном хозяйстве поселка Садовый, произошло отравление йодно-борным соединением.

Пострадали 10 человек. На место происшествия выехали из Екатеринбурга пять бригад "Скорой помощи". За помощью к медикам обратились пятеро пострадавших.

Одна пациентка госпитализирована в токсикоцентр одной из больниц Екатеринбурга с ингаляционным отравлением легкой степени тяжести. Состояние остальных свердловчан удовлетворительное, от госпитализации они отказались, сообщает Минздрав Свердловской области.