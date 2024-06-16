"112": захват заложников в Ростове-на-Дону готовили заранее

Стало известно, сколько людей удерживают заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.

"Захватчиков шесть-семь человек", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

ТАСС уточняет, что, по данным правоохранителей, захватившие заложников содержались в разных камерах, но между ними была связь. Источник telegram-канала "112" сообщает, что к своей операции захватчики готовились долго.

"Преступники заранее ослабили решетку камеры и, когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор. Проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников", - пишет канал.