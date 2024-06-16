В зоне СВО погиб корреспондент издания News.ru

Корреспондент издания News.ru Никита Цицаги погиб в зоне специальной военной операции в результате атаки дронов ВСУ.

"Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж. Информацию о гибели корреспондента подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы. Наши соболезнования родным и близким Никиты", - сообщается в telegram-канале издания.

Ранее на этой неделе в результате атаки ВСУ погиб оператор НТВ Валерий Кожин, его коллега, журналист Алексей Ивлиев, потерял руку.