В Ростове-на-Дону перекрыто движение вблизи СИЗО, сотрудников которого взяли в заложники

После захвата заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону в город выехала группа сотрудников центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Это нужно для проведения проверки, сообщает в своем telegram-канале служба. В официальном telegram-канале администрации Ростова-на-Дону говорится, что из-за "мероприятий правоохранительной направленности" ограничено движение транспорта по проспекту Кировскому от Красноармейской до Суворова; по улице Горького от переулка Университетского до проспекта Кировского; по Суворова от Университетского до Кировского. Отметим, СИЗО-1, в котором и произошел захват, расположено как раз в зоне ограничения движения, по адресу Горького, 219.

Напомним, ранее выяснилось, что обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Сообщалось о переговорах по освобождению заложников. Telegram-канал Baza сообщает, что захватчиков пятеро.