16 Июня 2024
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Экономика Южный ФО Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская область принимает участие в Днях Южного макрорегиона на ВДНХ

Дни регионального развития регионов ЮФО проходят на площадке выставки-форума «Россия» 14 – 15 июня. В ходе пленарной сессии «Пространство будущего» вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов рассказал о достижениях региона в экономике, развитии транспортно-логистического потенциала и перспективных проектах.

Сегодня регион является ключевой точкой международного транспортного коридора «Север – Юг», который обеспечивает стабильную и бесперебойную доставку грузов в страны Прикаспия, Индии, государства Азии и Ближнего Востока. По поручению Президента России Владимира Путина создан и развивается Каспийский кластер, объединивший промышленную особую экономическую зону «Лотос» и портовую особую экономическую зону. Резиденты портовой зоны инвестировали в её развитие почти 700 млн рублей. Планируется, что к 2031 году на территории портовой зоны будет создана почти тысяча новых рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 23 млрд рублей.

Стенд Астраханской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

«В прошлом году грузооборот двух наших портов – Астрахань и Оля – вырос до 4,5 млн тонн. Это на 51% больше предыдущего года. Порт Астрахань занял первое место по грузообороту среди российских портов на Каспии. Ожидаем, что по итогам года общая перевалка грузов составит около 6 млн тонн. При этом уже сейчас потенциальные мощности нашего портового комплекса составляют 16 млн тонн. Регион готов принять дополнительные объемы грузов для отправки в страны Юго-Восточной и Центральной Азии других направлений и обеспечить их транспортировку по МТК «Север – Юг», – сказал Павел Паутов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Отметил вице-губернатор и меры поддержки инвесторов: «Мы предлагаем условия, позволяющие нивелировать риски при вложениях в долгосрочные проекты, и всегда поощряем перспективные инициативы наших предпринимателей. А благодаря комплексному подходу к привлечению и сопровождению бизнеса мы ожидаем дальнейший приток инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет, и конечно, создание новых рабочих мест».

Теги: астраханская область, южный макрорегион, вднх


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