Астраханский губернатор открыл физкультурный комплекс в Ильинке

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в торжественной обстановке открыл физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в поселке Ильинка Икрянинского района. Комплекс был построен в рамках нацпроекта "Демография" и при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Это второй ФОКОТ, построенный в районе с 2019 года. Всего в области за это время, благодаря нацпроекту и социально-ориентированным партнерам, появилось более 80 новых спортивных объектов. До конца года в регионе откроют ещё три.

"Уверен, что стадион станет любимым местом для юных спортсменов и будущих чемпионов. Мы продолжим создавать условия, чтобы еще больше астраханцев приобщались к здоровому образу жизни", – обратился к жителям губернатор.

Глава Икрянинского района Наталья Бутузова подчеркнула, что на этом месте когда-то был стадион "Нефтяник": "Это значимый объект не только для поселка, здесь будут проходить и районные мероприятия".