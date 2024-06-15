Владимир Якушев встретился с сотрудниками Центрального исполкома «Единой России»

Полпред Президента в Уральском федеральном округе, как стало известно ранее, распоряжением Председателя партии Дмитрия Медведева назначен временно исполняющим полномочия секретаря Генсовета «Единой России».

В этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и «Единая Россия» должна показать на них достойные результаты, отметил Владимир Якушев, обращаясь к сотрудникам Центрального исполкома.

«Мы партия большинства, партия Президента. Поэтому мы должны отработать так, чтобы результаты у нас с вами этой осенью тоже были серьезными и достойными», - отметил Владимир Якушев.

Он также подчеркнул, что давно состоит в «Единой России» (с 2002 года – прим.) и знает работу партии изнутри.

«Партийную работу знаю не понаслышке, прекрасно знаю, как она выглядит «на земле». Сейчас узнаю, как она выглядит наверху», - сказал он.

Говоря о задачах, которые стоят перед Генсоветом «Единой России», Владимир Якушев отметил, что преемственность будет сохранена.

«Мы продолжим работу над реализацией народной программы и выполнением поручений Президента, поставленных в Послании и в Указе о достижении национальных целей», - сказал врио секретаря Генсовета.

Подводя итоги встречи, Владимир Якушев напомнил слова главы государства.

«На последнем Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Президент сказал, он начал с этого и закончил этим: «Время у нас напряженное, и мы все должны работать так, как работают наши ребята на передовой». Так мы и будем работать в партии», - подытожил Владимир Якушев.

Справка. Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Республика Башкортостан). Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.

С 1993 работал на различных должностях. С 2001 года занимал пост вице-губернатора Тюменской области. В 2005 году – главы Тюмени. С 2005 по 2018 годы работал губернатором Тюменской области, а с 2018 по 2020 – министром строительства и ЖКХ РФ.

С ноября 2020 года является полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. Членом Бюро Высшего совета партии и Высшего совета. В «Единой России» - с 2022 года.

15 июня Владимир Якушев распоряжением председателя «Единой России» Дмитрия Медведева назначен временно исполняющим полномочия секретаря Генсовета партии. Ранее Президент назначил Андрея Турчака врио главы Республики Алтай. Он был секретарём Генсовета «Единой России» с 2017 года.