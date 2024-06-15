Протестующий против крупнейшего на Урале мусорного полигона завершил голодовку

Житель Сысертского района Алексей на четвертый день завершил голодовку, которую начал в знак протеста против планов построить на сельхозземлях крупнейший в УрФО мусорный полигон за 25 млрд рублей.

Активист отметил, что со вчерашнего вечера у него поднялось давление и заболела голова, так как температура воздуха на улице больше 30 градусов. При этом власти так и не идут на контакт и "посылают только полицию на одного меня, вплоть до ГУ МВД по Свердловской области".

"Алексей закончил голодовку по состоянию здоровья. Произошел беспрецедентный случай, Алексей вышел на голодовку, на отчаянный серьезный шаг. И кроме полиции, никто не обратил внимание, ни глава, ни мэр, ни губернатор! Показав свое отношение к людям!" — добавили представители инициативной группы, выступающие против мусорного полигона.

12 июня Алексей вышел на территорию села Щелкун, где планируется возведение мусороперерабатывающего завода "Екатеринбург-Юг", и объявил голодовку. Таким образом уралец хочет привлечь внимание властей к проблеме и заявить, что жители Сысертского района не намерены сдаваться в этом вопросе и добиться признания того, что эти земли являются сельскохозяйственными. К голодающему несколько раз приезжала полиция. От активиста требовали снять плакаты, а его группу поддержки, привезшую воду и шатер, удалиться, чтобы собрание не попало под статью о несанкционированном митинге.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется у поселка Щелкун. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву тюменские бизнесмены. Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовало против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.