Якушев назначен генсеком "Единой России"
Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назначил полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии вместо Андрея Турчака, занявшего пост врио губернатора Республики Алтай.
Предположительно, пост полпреда на Урале вместо Якушева теперь займет бывший губернатор ЯНАО, ныне председатель комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин. В свою очередь, главой думского комитета по экологии может стать бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.