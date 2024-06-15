Якушев назначен генсеком "Единой России"

Предположительно, пост полпреда на Урале вместо Якушева теперь займет бывший губернатор ЯНАО, ныне председатель комитета по экологии Госдумы Дмитрий Кобылкин. В свою очередь, главой думского комитета по экологии может стать бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.



