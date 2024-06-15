Конфискация странами G7 активов России может обернуться потерей для них 83 млрд долларов

Конфискация странами "Большой семерки" активов Москвы может обернуться против них самих.

Дело в том, что объем прямых инвестиций в российскую экономику членов G7 по итогам 2022 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 82,8 млрд долларов, эту сумму и могут потерять страны "семерки", подсчитало РИА Новости.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд. Около 200 млрд евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear 4,4 млрд евро доходов за 2023 год, тогда как за 2022 год такие доходы составили 821 млн евро.

Накануне представители G7 заявили, что собираются передать украинским властям кредиты, но оплачиваться они будут из доходов от замороженных активов России. Общая сумма кредитов составит 50 млрд долларов.