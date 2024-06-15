ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

ВТБ с 17 июня прекратит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, при этом банк продолжит принимать заявки на эту программу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С 17 июня ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита. При этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях", - указали в пресс-службе. В ВТБ также уточнили, что ждут решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки.

"После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе", - заверили в ВТБ.

С начала работы по IT-ипотеке, с мая 2022 года, ВТБ выдал 15,9 тыс. таких кредитов на общую сумму в 154,5 млрд руб.