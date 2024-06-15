В Сургуте двое студентов утонули в водохранилище ГРЭС-2

Спасатели извлекли из воды тела студентов, утонувших в водохранилище ГРЭС-2.

Инцидент произошел 14 июня. Группа молодых людей отдыхала на берегу водохранилища Сургутской ГРЭС-2 в районе СОТ "Черемушки".

Один из студентов резко начал тонуть, второй бросился ему на помощь. Тело первого парня нашли сегодня, 15 июня, в 11:40, второго – в 14:35.

"Поисковая операция на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 завершена", – сказано в сообщении администрации Сургута.