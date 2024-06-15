В Москве восемь человек тяжело отравились тунцом и лобио

Как минимум 8 человек попали в больницу, после того как поели консервированного тунца и лобио в Москве, сообщает Shot. У них диагностировали симптомы отравления и подозрение на ботулизм.

Сейчас все пациенты находятся в инфекционных отделениях в разных больницах столицы, они в тяжёлом состоянии.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, приостановлена.

Депздрав Москвы уточнил, что подозрение на ботулизм есть у четверых больных.

Напомним, в дагестанском Бунайкске почти 200 человек отравились водой. Эпидемиологическое расследование выявило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. Анализ воды выявил дизентерию, ротавирусы и норовирусы.