В Екатеринбурге после жалобы Мизулиной перенесли концерт рэпера Slimus

В Екатеринбурге перенесли концерт рэпера Slimus (Вадим Мотылев).

Артист сообщил, что МВД запросило лингвистическую экспертизу треков, которые исполняются на концерте.

"Это займет какое-то время, концерт перенесли на начало июля. Дату скоро объявят, все купленные ранее билеты действительны", — сообщил Telegram-канал AZIMUTZVUK.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с "высказываниями Slimus против СВО и пропагандой наркотиков".

"Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей", — заявляла Мизулина в своих соцсетях.

Концерт бывшего участника рэп-группы Centr Вадима Мотылева был запланирован на 15 июня на сцене "Фабрики".