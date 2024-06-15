Володин: В Верховной раде уже обсуждают "формулу мира" Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Верховной рады Украины начали обсуждать предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта.

"Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство, – написал Володин в Telegram. – По нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это".

Председатель нижней палаты парламента РФ подчеркнул, что "швейцарская сходка" по Украине, запланированная на 15 июня, потеряла смысл, так как президент России предложил формулу мира.

Ранее Владимир Путин заявил, что готов прямо сейчас сесть за стол переговоров по украинскому конфликту, но для этого должны быть соблюдены несколько условий: отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину) и отказ Украины от намерения вступить в НАТО.

Если предложения не будут приняты, то ответственность за это будет на Киеве и Западе. И в дальнейшем условия для начала переговоров будут меняться – в зависимости от ситуации на поле боя. При этом президент России не считает Владимира Зеленского легитимной властью в Киеве, но "там все равно есть легитимная власть, есть с кем вести переговоры".

Швейцария представила список из 91 государства (плюс Украина) и восьми организаций, которые будут участвовать в мирном саммите 15–16 июня. Россия на него не приглашена. Китай решил не участвовать в саммите, поскольку "настоящую" подобную конференцию должны признавать и Москва, и Киев.