20 тонн гумгруза доставили в ЛНР из Астраханской области

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина накануне мирным жителям Кременского района Луганской народной республики направили продукты питания, воду, продовольственные товары, а бойцам – участникам специальной военной операции – снаряжение. Всего 20 тонн груза было собрано и отправлено астраханцами.

Напомним, присоединиться к героям и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Гуманитарную миссию совместно организовали активисты астраханского регионального отделения партии «Единая Россия» и регионального волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ.

Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров на днях доставил гуманитарный груз в ЛНР и передал его жителям Кременского муниципального округа.