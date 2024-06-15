Условия Венгрии по Закарпатью внесли в проект о евроинтеграции Украины

Еросоюз одобрил выдвинутые Венгрией требования, без которых нельзя было бы начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«После оживленных дебатов сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной», — отметил Сийярто. Он добавил, что теперь в Брюсселе есть документ, в котором говорится о требовании к Украине «вернуть права, отнятые у венгров Закарпатья за последние несколько лет».

Министр рассказал, что некоторые страны, входящие в Евросоюз, не хотели даже слышать о венгерских условиях, «но мы ясно дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинств на сохранение собственной национальной идентичности, использование родного языка и обучение на родном языке».